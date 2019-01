Trauer um Uschi Lech

Reichenbach.Gleich drei Reichenbacher Vereine trauern um Uschi Lech (BILD: Krichbaum). Die beliebte Bankkauffrau der Sparkasse betrieb im SSV Gymnastik, spielte im Tennis-Club Lautertal mit und unterstützte den örtlichen Verschönerungsverein (VVR) bei seiner Arbeit.

Jetzt verstarb Uschi Lech im Alter von knapp 71 Jahren nach langer schwerer Krankheit. Uschi Lech kam mit ihrem Mann Ernst Mitte der 70er Jahre nach Reichenbach. Während Ernst Lech gleich beim SSV mitmachte – er spielte dort Fußball und war Schriftführer im Vorstand –, gründete Uschi Lech im Jahr 1983 die Gymnastikabteilung mit.

Als der Sportverein sein 75-jährioges Bestehen feierte, lief auch sie mit den Gymnastikdamen im Festumzug mit. Ihren Mann unterstützte sie vielseitig, als dieser 1985 zum Vorsitzenden der Rot-Weißen gewählt wurde und dieses Amt dann acht Jahre lang innehatte.

Immer eingebunden war Uschi Lech bei den bisher über 50 Flohmärkten des SSV als Verantwortliche an der Bonkasse. Außerdem hütete sie die Einnahmen bei den 30 Jakob-Röder-Turnieren des Vereins in der Lautertalhalle in Elmshausen.

Sie schätzte die Bewegung bei der Gymnastik und war im Lautertaler Tennis-Club aktiv. Dort zählte sie zu den Gründungsmitgliedern.

Bis zu ihrer Erkrankung war Uschi Lech auch bei der Dorfverschönerung tätig, spendete zum Beispiel eine Ruhebank, die in der Vorbach aufgestellt wurde. Sie war auch noch dabei, als die Grünanlage vor dem Rathaus neu gestaltet wurde. Dem Vorstand des VVR gehörte Uschi Lech acht Jahre lang an, ebenso dem Stiftungsvorstand der Mössinger-Stiftung. Als sich ihre gesundheitlichen Probleme ankündigten, kandidierte sie für kein Amt mehr. he

