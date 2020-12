Trompetenklänge an Heiligabend

Beedenkirchen.In der evangelischen Kirchengemeinde Beedenkirchen wird es in diesem Jahr keinen Präsenz-Gottesdienst mehr geben. Dem Kirchenvorstand sei diese Entscheidung sehr schwergefallen, da gerade Weihnachten eine Zeit sei, in der sich die Dorfgemeinschaft versammele und sich gegenseitig der Zusammengehörigkeit versichere.

Die Hauptbotschaft des Christfestes gehe über das gemeinsame Singen und Beten jedoch hinaus: Die Ankunft Gottes in der Welt, in der die Menschen leben, werde in einem Gottesdienst gefeiert, den die Kirchengemeinde aufnehmen und an Heiligabend ab 15 Uhr im Internet auf Youtube unter dem Stichwort „Kirchengemeinde Beedenkirchen“ zur Verfügung stellen will.

Außerdem sind die Gemeindeglieder dazu eingeladen, an Heiligabend kurz vor dem Festgeläut um 17.50 Uhr ihre Fenster zu öffnen und mitzusingen, wenn Peter Weber die Weihnachtslieder „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“ auf seiner Trompete über dem Dorf spielen wird.

Das „Feuer von Bethlehem“ – auch Friedenslicht genannt – wird in der Zeit vom 24. bis zum 26. Dezember in Laternen sowohl unter der Pfarrer-Hörnle-Linde im Pfarrhof als auch auf dem Friedhof von Beedenkirchen bereitstehen. Die Gemeinde ist dazu eingeladen, das Feuer, das am dritten Advent in Bethlehem entzündet und anschließend in alle Welt transportiert wurde, in einer Laterne mitzunehmen. Der Kirchenvorstand bietet auch an, das Feuer nach Hause zu bringen.

Auch an Silvester wird die Gemeinde einen Gottesdienst auf YouTube anbieten. Ab 17.50 Uhr gibt es ein weiteres kleines Trompeten-Konzert. Ab 18 Uhr wird als Schlusspunkt der Stuwwemussig in diesem Jahr ein „Silvesterkonzert auf Abstand“ geboten. red

