Trompetenklänge über dem Dorf

Lautertal/Lindenfels.Trotz der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr Gottesdienste zu Weihnachten geben. Das ist nach einer Vereinbarung der Kirchen mit dem Land Hessen möglich, obwohl die Kontaktbeschränkungen noch einmal verschärft wurden. Die evangelischen Gemeinden verzichten trotzdem weitgehend darauf und machen andere Angebote.

Die evangelische Kirchengemeinde Beedenkirchen wird einen Gottesdienst an Heiligabend ab 15 Uhr im Internet auf Youtube unter dem Stichwort „Kirchengemeinde Beedenkirchen“ zur Verfügung stellen. Außerdem sind die Gemeindeglieder dazu eingeladen, heute kurz vor dem Festgeläut um 17.50 Uhr ihre Fenster zu öffnen und mitzusingen, wenn Peter Weber die Weihnachtslieder „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“ auf seiner Trompete über dem Dorf spielen wird.

Das „Feuer von Bethlehem“ – auch Friedenslicht genannt – wird in der Zeit bis zum 26. Dezember in Laternen sowohl unter der Pfarrer-Hörnle-Linde im Pfarrhof als auch auf dem Friedhof von Beedenkirchen bereitstehen. Die Gemeinde ist dazu eingeladen, das Feuer, das am dritten Advent in Bethlehem entzündet und anschließend in alle Welt transportiert wurde, in einer Laterne mitzunehmen. Der Kirchenvorstand bietet auch an, das Feuer nach Hause zu bringen.

Videos von der Stuwwemussig

Die Konzerte der Stuwwemussig sind noch auf Youtube erreichbar. Dazu muss ins Suchfeld „Kirchengemeinde Beedenkirchen“ eingegeben werden. Dann kommt aus heimischen Stuben und der Dorfkirche mit Geschichten, Gedichten, Gesang und Instrumentalmusik ein Stück Adventsbesinnung direkt ins Wohnzimmer.

Die evangelische Kirchengemeinde Gadernheim lädt dazu ein, einen Spaziergang zur Kirche zu machen und sich dort die Krippe anzuschauen und den Stationenweg zu begehen, die Fotos der Kinder mit der Krippe zu betrachten und die Sterne mit den Weihnachtswünschen zu bestaunen. An der Kirche liegen für Besucher ein Weihnachtsbrief und eine Weihnachtskerze bereit. Für die Kinder werden auch Päckchen bereitliegen.

Kirchenglocken läuten

An Heiligabend sind die Gadernheimer dazu eingeladen, um 17 und um 22 Uhr jeweils für eine Viertelstunde ihre Fenster öffnen und auf den Klang der Kirchenglocken hören. Eine Andacht, die im Gemeindebrief abgedruckt ist, kann zu Hause gefeiert werden.

In Lindenfels wird der für Heiligabend ab 15 Uhr geplante ökumenische Krippenspielgottesdienst mit Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig, Pfarrer Wolfgang Kaiser, Renate Schneider, Bürgermeister Michael Helbig und der Konfirmandengruppe der Gemeinde nicht im Kurgarten gefeiert, sondern in der evangelischen Kirche aufgezeichnet und auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde „Lindenfelser Lichtblick“ bereitgestellt.

Pfarrerin bietet Gespräche an

In der Zeit von 16 bis 18 Uhr sowie ab 22 Uhr ist aber die evangelische Kirche zum stillen Gebet geöffnet. In und vor der Kirche liegen Weihnachts-Wundertüten mit Anregungen für eine Andacht zu Hause aus. Der für den zweiten Weihnachtstag geplante musikalische Gottesdienst mit Andreas Demmel an der Orgel und Birgit Ruoff, Gesang, wird ebenfalls aufgezeichnet und kann auf dem Youtube-Kanal „Lindenfelser Lichtblick“ aufgerufen werden.

Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig ist an den Weihnachtstagen sowie zwischen den Jahren und zum Jahreswechsel seelsorgerlich für die Gemeinde da. Sie ist erreichbar unter Tel.: 06255 / 512 und E-Mail: buero@kirche-lindenfels.de.

Die katholische Gemeinde St. Petrus und Paulus schreibt Anmeldungen für den Besuch ihrer Gottesdienste vor. Heute ist ab 21 Uhr eine Christmette in der katholischen Kirche. Am ersten Feiertag, 25. Dezember, wird dort ab 11 Uhr ein Hochamt gefeiert.

Die evangelische Kirchengemeinde Reichenbach bietet eine Liturgie für Zuhause an, die zusammen mit der Weihnachtsausgabe der Kirchenglocke an die Haushalte verteilt wurde. Wer möchte, kann sich die Liturgie auch selbst an der Kirche abholen.

Sieben Stationen an der Kirche

Auch im Internet wird es Angebote geben, nämlich ein Weihnachtsvideo mit den Pfarrern Marion Mühlmeier und Jan Scheunemann. Außer diesen und vielen weiteren Angeboten im Internet gibt es einen Stationengottesdienst, der vieles mit dem traditionellen Familiengottesdienst mit Krippenspiel an Heiligabend gemeinsam hat.

Der Kirchenvorplatz, das Gemeindehaus und die Kirche bieten dabei für insgesamt sieben Stationen Raum. Jede führt den Betrachter einen Schritt tiefer in die Weihnachtsgeschichte. Bei dieser Reise gibt es vieles zu Entdecken, einiges zum Mitmachen und etliches zum Staunen.

An den Stationen haben die Helfer der Gemeinde wochenlang gefeilt: Unter der Leitung von Heide Dahl, Pfarrer Jan Scheunemann und Laura Koob haben die Konfirmanden und Kinder aus den Gemeindegruppen das Beste gegeben. „Es hat uns sehr gefreut, dass so viele Familien aus Lautertal uns beim Erstellen der Stationen unterstützt haben“, schreibt Pfarrer Scheunemann. Der Stationengottesdienst sei kein gleichwertiger Ersatz für das immer sehr gut besetzte Krippenspiel, aber auch eine tolle Gemeinschaftsaktion.

Anmeldungen erforderlich

Die erste Station, bei der der Engel zu Maria spricht und ihr ihre Schwangerschaft ankündigt, wurde unter anderem von den Konfirmanden gestaltet. Diese Szene ist als „Appetitmacher“ schon seit längerem vor dem Gemeindehaus ausgestellt. Mit dieser Station soll jeder Durchgang beginnen. Die Stationen sind an Heiligabend in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet. Am ersten Weihnachtstag können sie zwischen 14.30 und 17 Uhr besucht werden, am zweiten Weihnachtstag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr.

Für jede Station werden etwa fünf Minuten benötigt, so dass alle fünf Minuten eine Familie in den Gottesdienst starten kann. Dabei dürfen so viele Menschen als Gruppe gemeinsam den Gottesdienst begehen, wie es die aktuell gültige Verordnung zulässt: ein Hausstand und bis zu vier weitere Personen.

Während des Stationengottesdienstes ist das Tragen eines Mundschutzes verpflichtend; die Gebäude sind belüftet. Handdesinfektionsmittel stehen bei der ersten Innen-Station bereit.

Damit es nicht zu Wartezeiten und Gedränge kommt und zur Kontaktverfolgung bei Infektionen, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese ist im Internet möglich sowie bei Laura Koob (Tel.: 06251 / 581969) und Küsterin Tatjana Bauer (Tel.: 06254 / 2652).

Die Landeskirchliche Gemeinschaft in Reichenbach feiert an Heiligabend ab 17 Uhr einen Gottesdienst in ihrem Gemeinschaftshaus. Aufgrund der Teilnehmerbegrenzungen bittet die Gemeinschaft um Anmeldung unter E-Mail: newsletter@lkg-lautertal.de oder bei Gemeinschaftspastor Manuel Schnee (Tel.: 06254 / 943704). Wer den Gottesdienst zu Hause mitfeiern möchte, bekommt dort Informationen zur Einwahl über Telefon oder Computer.

Die Gottesdienste des evangelischen Kirchspiels Schlierbachs werden im Freien stattfinden – auch bei schlechtem Wetter wie es in einer Ankündigung heißt. Für Heiligabend ist ab 17 Uhr eine Andacht am Kirchplatz geplant.

Gottesdienste am Gartenzaun

Die Entwicklung in der Corona-Epidemie zwingt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten zu Änderungen bei den geplanten Gottesdiensten. Um für die Besucher höchstmöglichen Schutz zu bieten, werden alle Gottesdienste im Freien sein.

Die Planungen sehen jetzt vor, dass die Gemeindeglieder von ihren Vorgärten und den Häusern aus einen Gottesdienst verfolgen können. Dazu wird ein „Gartenzaun-Gottesdienst“ in Laudenau angeboten. Organist Andreas Schäfer und Pfarrer Sebastian Hesselmann werden an Heiligabend am Laudenauer Feuerwehrhaus ab 16 Uhr und etwa 20 Minuten später am Schmittsweg sein, um Andachten zu feiern.

In Winterkasten gibt es in der Zeit zwischen 18 und etwa 20.15 Uhr sechs „Gartenzaun-Gottesdienste“ im Abstand von rund 20 Minuten. Stationen sind der Schleichweg / Ecke Tannenberg, das Beraterhaus, der Parkplatz am Gasthaus Raupenstein, die Firma Katzenmeier, die Oalde Balseschmied und unterhalb der ehemaligen Bäckerei Eckstein.

Pfarrer Hesselmann wird von vier Akkordeonspielern des Dorfes begleitet werden, die einzeln oder zu zweit Weihnachtslieder präsentieren werden. Die Bevölkerung ist eingeladen, mit Laternen, Fackeln und Lampen die Vorgärten, Höfe und Fenster in ein Lichtermeer zu verwandeln, um zu zeigen, dass auch in diesem Jahr Weihnachten ist.

Überraschungen für die Kinder

Alle sind dringend aufgerufen, die Sicherheitsabstände von mindestens eineinhalb Metern einzuhalten und Masken zu tragen. Das Mitsingen der Lieder ist untersagt.

Am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag bietet die Kirchengemeinde jeweils ab 10 Uhr einen Weihnachtsgottesdienst, der aus der festlich geschmückten Waldhufen-Kirche über die Internet-Seite der Kirchengemeinde und die Plattform Youtube übertragen wird.

Verschiedene Mitwirkende, der Gospel-Chor der Gemeinde und ein Bild des barocken Malers Christian Ditrici sprechen, singen und künden von der Weihnachtsfreude trotz schwieriger Zeit.

Die Waldhufenkirche ist am 25. und am 26. Dezember in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr für einzelne Besucher geöffnet. Zum Lesen und Mitnehmen liegen schriftliche Gottesdienste und kleine Überraschungen für Kinder aus.

Kleines Konzert auf der Orgel

Am 26. Dezember spielt Organist Christian Gärtner zwischen 11.30 und kurz vor 12 Uhr Weihnachtsmelodien auf der Ott-Orgel. Einzelbesucher sind willkommen.

Der für Sonntag, 27. Dezember, geplante Präsenzgottesdienst wurde abgesagt.

Info: kirchspiel-lautertal.de/ heiligabend2020 ev-kirche-winterkasten@ jimdofree.com

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020