TSV bekommt Geld für die Turnhalle

Reichenbach.Der TSV Reichenbach erhält aus Steuermitteln 14 000 Euro Zuschuss. Der größte Sportverein der Gemeinde Lautertal will einen Teil des Dachs seiner Turnhalle im Brandauer Klinger sanieren. Bewilligt hat die Mittel der hessische Innen- und Sportminister Peter Beuth (CDU).

Mit dem Förderprogramm Sportland Hessen stelle die CDU-geführte Landesregierung jährlich fünf Millionen Euro zur Sanierung, Modernisierung und Erweiterung von Sportstätten und Vereinsliegenschaften bereit. Ziel der Landesregierung sei es, die integrative Kraft des Sportes, das Zusammenführen von Generationen und die positiven Auswirkungen auf Gesundheit, Energie und Lebensqualität gezielt zu unterstützen, schreibt dazu die Landtagsabgeordnete Birgit Heitland (CDU) aus Zwingenberg.

„Sportland Hessen“ stehe für die hohe Priorität, die Sporttreibende und das Vereinswesen in Hessen genössen. Weitere Zuschüsse aus dem Programm gehen an die TG Jahn Trösel 1924 im Gorxheimertal. Sie erhält 66 000 Euro. Das Geld soll für die Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes genutzt werden. Mit einem neuartigen Verfahren für Kunstrasen-Recycling will der Verein bei der Erneuerung des Platzes die Belastungen für die Umwelt reduzieren.

Der Schützenverein 1957 Unter-Abtsteinach erhält 15 000 Euro für die Modernisierung des Schützenhauses. Nach Fürth fließen 14 000 Euro. Mit den Mitteln wird der Kraftsportverein 09 beim Neubau einer Hammerwurfanlage unterstützt.

Heitland erklärte, die Förderhöhe von insgesamt 109 000 Euro sei ein „sehr gutes Zeichen für die Bergsträßer Vereinslandschaft. Unsere Vereine leisten Tag für Tag einen unverzichtbaren Beitrag für den Zusammenhalt unsere Gesellschaft. Gemeinschaft, Bewegung, Jugendförderung, Integration – Vereine in Hessen sind der Motor unserer Zivilgesellschaft. Ich freue mich, dass in dieser Förderrunde gleich vier unserer Vereine bei ihrem hochqualitativen Angebot unterstützt werden. Gerade in Zeiten, in denen die Vereinsarbeit leidet, ist dies eine sehr gute Nachricht“, so Heitland abschließend. tm/red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.03.2020