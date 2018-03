Anzeige

Kampf um Mufasas Erbe eindrucksvoll in Szene gesetzt, BA vom 20. März:

Ich war als Besucher des Musicals „König der Löwen“ in der TSV-Halle in Reichenbach. Was die Mädchen der Jazzgruppe des TSV unter ihrer Trainerin Ursula Helfrich boten, war professionell.

Aber auch die Arbeiten vor, während und nach der Aufführung wurden von vielen Helfern gemeistert. Hierbei engagierten sich hauptsächlich die Eltern der Aktiven. Aber auch bei den Aufführungen waren die Eltern aktiv, sei es beim Sektempfang oder an der Abendkasse. Für das leibliche Wohl sorgten Vorstandsmitglieder des TSV, die Einrichtung der Halle lag in den Händen der Bestuhlungsgruppe des TSV. Und als die Halle montags geputzt werden musste, waren wieder etliche Eltern mit dabei. Für mich war es super, welch großer Zusammenhalt zu sehen war.