TSV sammelt auch dieses Jahr wieder Papier ein

Reichenbach.Die erste Papiersammlung des TSV Reichenbach in diesem Jahr übernahmen die Fußballer, die als Fahrer, beim Aufladen und am Container am Sportplatz im Einsatz waren. Es ist ein nicht zu unterschätzender Beitrag, den die Aktiven viermal im Jahr für ihren Verein leisten.

Nach der Weihnachtsbaumsammlung war es schon der zweite Arbeitseinsatz der Fußballer seit Jahresbeginn. Jan-Niklas Gehbauer, Ludwig Beilstein, Holger Schwan, Markus Schneider und Klaus Eckstein stellten Fahrzeuge zur Verfügung.

Außerhalb der Sammeltermine stehen – wie schon seit langer Zeit – Container zum Abladen von Papier am TSV- Sportplatz bereit. Kartonagen und Abfall sollten aber nicht abgeladen werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.01.2020