Über der Idylle thront das Schloss

Lautertal.Mit dem Dorf ist auch die Straße zu Ende, nur noch Wald und Wiesen sind zu sehen. Die kleine Ansiedlung mit nur rund 100 Einwohnern liegt versteckt zwischen Hügeln und Wäldern, weit weg vom Verkehrslärm inmitten der Natur. Eine Idylle.

Dennoch hat Meßbach im Fischbachtal überraschend viel zu bieten. Eine ganze Reihe alter Bauernhäuser wurde erneuert, neue Häuser gebaut. Offenbar zieht die Natur so manche Städter an, die hier zur Entschleunigung kommen und die langen Wege zu ihren Arbeitsplätzen in der Stadt in Kauf nehmen. Aktuell soll ein Haus für rund zwei Millionen Euro veräußert und saniert werden, das mehreren Familien gleichzeitig Platz bietet.

Ortsbeirat mit drei Mitgliedern

Das kleine Meßbach, ganz in der Nähe von Lautertal und Lindenfels wurde 1384 erstmals urkundlich erwähnt und war dem Amt Lichtenberg zugeteilt. Diesem hatten die Einwohner einen Frachtwagen, einschließlich der Zugtieren und Knechte, für Feldzüge bereitzustellen. Im Dreißigjährigen Krieg wurden alle Bewohner vertrieben oder gar getötet. Bei Kriegsende 1648 war Meßbach völlig menschenleer. Trotzdem waren danach wieder einige Bauern bereit, die Felder zu bestellen und die Häuser aufzubauen. 1829 hatte Meßbach dann elf Häuser und 78 Einwohner, fast alle lutherischen Glaubens. Kirchlich gehörte es bis 1876 zu Groß-Bieberau, danach zu Niedernhausen. Heute zählt das Dorf 99 Einwohner und hat einen Ortsbeirat mit drei Mitgliedern.

Seit der Gebietsreform 1971 gehört Meßbach zur Gemeinde Fischbachtal mit den Ortsteilen Billings, Lichtenberg, Niedernhausen, Naurod, Steinau, sowie den früheren Lichtenberger Ortsteilen Obernhausen, Hottenbacher Hof und der Hütte Kernbach. Fischbachtal hat heute 2.664 Einwohner auf einer Fläche von gut 13 Quadratkilometern. Bürgermeister ist der Bensheimer Philipp Thoma, der 2017 im ersten Wahlgang direkt gewählt wurde.

Prägendes Bauwerk der Gemeinde ist das alles überragende und weit zu sehende Lichtenberger Schloss. Auf den Grundmauern der um das Jahr 1200 von den Grafen Katzenelnbogen erbauten Burg ließ Landgraf Georg I. von Hessen-Darmstadt zwischen 1570 und 1581 das Schloss errichten.

Es ist heute nicht nur das Wahrzeichen der Gemeinde, sondern auch deren kultureller Mittelpunkt. Seit 1971 gibt es hier die Konzertreihe „Lichtenberger Schlosskonzerte“ im Rahmen des Kultursommers Südhessen zu hören.

Meßbach hat auf seiner Agenda nicht nur die Veranstaltungen im Schloss stehen, sondern zählt auch auf eine ganze Reihe von Veranstaltungen im Dorf. So ist der vom Angelverein gepachtete malerische Steinbruchsee ein Anziehungspunkt für viele Besucher mitten im Wald, obwohl dort das Baden verboten ist. Als „mittelschwere Tour für Mountainbiker“ wird von manchen Nutzern im Internet die Fahrt nach und um Meßbach herum bezeichnet. So weist ein Mountainbiker aus „Beedenkirchen, An den Römersteinen“ auf seine 35,6 Kilometer lange und zwei Stunden und 44 Minuten dauernde Tour hin. Einer aus „Ober-Winterkasten“ war etwas langsamer unterwegs. Geworben wird auch für das Meßbacher „kleine Felsenmeer“, die dortigen „klingenden Steine“ und das „Geologische Fenster“, durch das die Entstehungsphasen der Erdkruste sichtbar werden.

Und wo viel Wald ist, wird auch viel gewandert. Dies machte schon der frühere Geschäftsführer des Felsenmeer-Informationszentrums (FIZ), Joachim Bartl so, der „einen Pilgerweg direkt vor den Bergsträßer Haustüren“ entdeckte (BA vom 23. Juli 2010). Beim Anstieg auf die höchste Erhebung der Gemeinde, dem Rimdimdim, wurde auch ihm kurz hinter Nonrod und Meßbach ins Gedächtnis gerufen: „Mögest Du nie den Glauben an Dich selbst verlieren und so manchen kleinen Berg versetzen“.

