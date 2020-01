Über die Schleichhöhe ging es zur Eleonorenklinik

Zu einer außerplanmäßigen Wanderung von Gadernheim nach Winterkasten und zurück ist der Odenwaldklub Gadernheim aufgebrochen. © Konecny

Gadernheim.Zu einer außerplanmäßigen Wanderung nach Winterkasten hat der Gadernheimer Odenwaldklub jüngst seine Mitglieder und Freunde eingeladen.

Zwölf Wanderer trafen sich am Jarnacplatz in Gadernheim, von wo aus es über die Turmstraße aufwärts und weiter über die Schleichhöhe bis zur Eleonorenklinik nach Winterkasten ging. Hier wurde die Gruppe bereits von zwei Nichtwanderern erwartet, um im Café in der Klinik bei Kaffee und Kuchen eine ausgiebige Rast einzulegen. Nach gut einer Stunde wurde schließlich wieder der Heimweg angetreten, so dass die Wandergruppe bei Einbruch der Dunkelheit wieder Gadernheim erreichte.

Nächster Ausflug am 12. Januar

Die nächste Wanderung des Gadernheimer Odenwaldklubs findet am kommenden Sonntag, 12. Januar, statt und führt rund um den Krehberg nach Seidenbuch. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Jarnacplatz in Gadernheim. Mit den Pkw geht es nach Schannenbach zum Parkplatz am Abgeschlagenen Stein, wo die Tour startet. ak

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.01.2020