Übungen im Stehen und auf den Matten

Reichenbach.In der Turnhalle des TSV Reichenbach im Brandauer Klinger gab es einen weiteren Fortbildungslehrgang des Bezirks Bergstraße im Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband (HBRS). Unter der Leitung von Nadja Schober hatten sich dazu 18 lizenzierte Übungsleiter eingefunden.

Sie brauchen solche Lehrgänge, um ihre Lizenz zu verlängern, manche besuchen sie aber auch aus generellem Interesse. Die Fortbildung stand unter dem Motto „Rückenschule im Rehasport“.

Nadja Schober führte in ihrer freundlichen und fachgerechten Art die Teilnehmer in das Thema ein. Mit einer Begrüßungsrunde wurde gestartet, bei der alle sich vorstellten und auch vorbrachten, was sie von dem Kurs erwarteten. Die nächste Zeit nahm ein Praxisteil in Anspruch, wobei alle Übungen im Stehen absolviert wurden. Nach dem Mittagessen stellten sich die Lehrgangsteilnehmer dem Fotografen. Dann folgten Übungen liegend auf den Matten in Rückenlage, Seiten - und Bauchlage. Den Abschluss bildete eine fünfminütige Entspannungsphase.

Das schöne Wetter lud dazu ein, auf dem Turnplatz noch Laufübungen zu absolvieren. Im Abschlussgespräch stellte sich heraus, dass alle Teilnehmer etwas für ihre Gruppe mitnehmen konnten. Nadja Schober erhielt als Dank ein Präsent von der Vorsitzenden des HBRS-Bezirkes Bergstraße, Gisela Mayer. Sie dankte außerdem dem TSV Reichenbach dafür, dass er immer wieder seine Turnhalle für die Lehrgänge des Verbandes zur Verfügung stellt. red

Freitag, 18.09.2020