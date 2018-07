Anzeige

Nach einem dreiwöchigen Umbau eröffnet am Freitag, 13. Juli, die Metzgerei Schäfer in Reichenbach neu. Das traditionsreiche Unternehmen an der Beedenkircher Straße steht seit inzwischen fünf Jahren unter der Leitung von Claudia und Philipp Schäfer. Sie haben den Betrieb 2013 von der Familie Jährling übernommen und damit den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt.

Während der Umbauarbeiten, die mit dem Beginn der Sommerferien Ende Juni gestartet waren, war die Metzgerei nicht etwa geschlossen. In einem Verkaufswagen vor dem Laden wurde das Angebot aufrechterhalten. Und auch die Belieferung der Kunden ging normal weiter.

Nach fünf Jahren war es für die Schäfers an der Zeit, das Ladengeschäft zu modernisieren. Außer einer intensiven Renovierung wurde dabei auch die Kühltheke als Herzstück des Geschäfts erneuert.