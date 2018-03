Anzeige

Reichenbach.Entgegen anderslautender Gerüchte steht die in Reichenbach ansässige Destag-Natursteinwerk GmbH auf gesunden Füßen. Nach Angaben von Geschäftsführer Mirko Adam wurde in den vergangenen acht Jahren der Umsatz von 3,6 Millionen Euro auf 7,2 Millionen Euro verdoppelt und die Zahl der Mitarbeiter von 22 auf 38 erhöht. Heute sei der Betrieb in Reichenbach ein „in Deutschland führendes Unternehmen der Produktentwicklung im Grabsteinsektor und ein Trendsetter weltweit“.

Gleich nach dem 100. Gründungstag des traditionsreichen Betriebes 1989 brachte eine durch die Globalisierung bedingte Umbruchphase das Unternehmen in enorme Schwierigkeiten: Fast vier Fünftel der deutschen Grabsteinindustrie seien diesem Prozess zum Opfer gefallen. Nur starke Betriebe hätten überleben können.

Fünf Geschäftsführer hätten in den Jahren zwischen 1989 und 2010 versucht, den Betrieb wieder auf gesunde Füße zu stellen. Der aus der Schmuckindustrie stammende Geschäftsführer Klaus Edling habe die Geschäftsanteile von der Destag AG übernommen und neue Akzente unter anderem in Produktentwicklung und Marketing gesetzt. Edling habe jedoch die Zeit nicht gereicht, um den Umbauprozess zu Ende zu führen. Das Finanzpolster sei zu gering gewesen, der Betrieb habe vor seinem Ende gestanden.