Unbekannte brechen in Autos ein

Reichenbach/Brandau.Ein roter Toyota wurde am Montag in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr in Reichenbach beschädigt. Das Fahrzeug sei auf einem Parkplatz an der Felsbergstraße abgestellt gewesen, als die Täter die Beifahrerscheibe einschlugen, berichtete die Polizei. Den Schaden beziffert sie auf 250 Euro. Aus dem Auto wurde nichts entwendet.

Zwischen 13.20 Uhr und 14.20 Uhr wurde am gleichen Tag das Beifahrerfenster eines weißen Volkswagen auf der Straße Am Geisberg in Brandau eingeschlagen. Die Täter erbeuteten einen Geldbeutel vom Beifahrersitz. Der Schaden beläuft sich hier auf 150 Euro. Die Kriminalpolizei (Kommissariat 21-22) in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der 06151/969-0 um Hinweise. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.02.2019