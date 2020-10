Unglaubliches Talent für das Chaos

Elmshausen.Heiße Schlitten, scharfe Outfits, Aperol Spritz und deftige Skandale: das steht für die Hauptfigur im ersten Roman von Tanja Gitta Sattler. Die frühere Mitarbeiterin an der örtlichen Grundschule machte es spannend, als sie ihr Buch im Nibelungen-Kunst-Palast in Elmshausen vorstellte. Livia, die Hauptperson, ist eine Frau, die extremer fast nicht sein könnte. Eben eine Frau, die es so

...