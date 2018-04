Anzeige

Beedenkirchen.An die Drescharbeiten im Jahr 1914 erinnert dieses Foto aus Beedenkirchen. Mit ihrer Dampf- und Dreschmaschine zogen die Brüder Wilhelm und Peter Roß zum Trennen der Körner von den Ähren ab Herbst bis in den Winter von Dorf zu Dorf.

Eine Arbeit, die nicht nur schweißtreibend, sondern durch die frei laufenden ledernen Transmissionsriemen und andere bewegliche Maschinenteile gefährlich war. Erste „Schlagleistendrescher“ waren bereits 1786 in Schottland entwickelt worden. Bei der Weltausstellung 1851 in London wurde als „neues Ackerwerkzeug“ eine Dampfdreschmaschine vorgestellt und kamen so auch nach Deutschland.

Bis in die 1960er Jahre waren diese Ungetüme aus Holz und Metall im Odenwald im Einsatz. koe/Repro: koe