Vandalismus an der Heidenberghalle

Gadernheim.An der Heidenberghalle ist wieder randaliert worden. Entdeckt wurden die Schäden in der vergangenen Woche, allerdings ist unklar, wann sie entstanden sind. Wie Nadine Werner und Peter Schuster vom Hauptamt der Gemeinde Lautertal erklärten, wurde ein Betonkübel vom Rand des TSV-Sportplatzes einen Hang hinuntergeworfen und landete vor dem Notausgang der Halle. An einer Sitzbank vor der Halle wurde die Lehne beschädigt. An den Fenstern der Halle wurden wohl mit Filzstift Zeichnungen von fragwürdigem Wert angebracht. Außerdem sei der Putz vermutlich durch verschmutzte Schuhe beschädigt worden, hieß es. Es ist nicht das erste Mal, dass es an der Halle zu Schäden kommt. Die Gemeindeverwaltung sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können. tm/Bild: Gemeinde

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.03.2019