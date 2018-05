Verein kapituliert vor dem Datenschutz

Anzeige

Reichenbach.Die Macher der Internet-Seite und des Online-Briefes des Verschönerungsvereins Reichenbach geben auf. Sie sind entnervt von den Bestimmungen der neuen Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union, die am kommenden Freitag in Kraft treten soll.

So wie die neuen Bestimmungen momentan zu verstehen seien, könne niemand mehr Fotos von Personen im Internet veröffentlichen, ohne Gefahr zu laufen gehörige Bußgelder zahlen zu müssen, teilte der Verein mit. Wegen dieses „vereinsfeindlichen Gesetzes“ wendet sich die Vorsitzende Simone Meister in einem Rundschreiben an die Mitglieder und Leser der VVR-Publikationen.

Dabei schreibt sie unter anderem, leider müsse man eine unangenehme Nachricht schicken. Die EU-Datenschutzgrundverordnung sei ein Gesetzeswerk, das für Nichtjuristen zu einer bösen Falle werden könne. Im schlimmsten Fall drohten Abmahn-Gebühren bis zur Höhe von 50 000 Euro, wenn jemand gegen den Betreiber eines Internet-Auftritts böswillig vorgehen wolle.