Verein trägt Kosten für Marktplatzbrunnen

Reichenbach.Am Rande der jüngsten SPD-Mitgliederversammlung sah sich Albrecht Kaffenberger, Ehrenvorsitzender und Rechner des Verschönerungsvereins Reichenbach, auf Nachfrage aus dem Kreise der SPD-Mitglieder zu einer Klarstellung hinsichtlich der aktuell in Reichenbach begonnenen Arbeiten zur Neugestaltung des Marktplatz-Brunnens veranlasst. Nachdem man im die Idee zu einer Neugestaltung des in die Jahre gekommenen Brunnens entwickelt hatte, hatte sich der Vorstand des Verschönerungsverein Reichenbach bereiterklärt, die Kosten des Projekts zu übernehmen und dafür 20 000 Euro bereitzustellen.

Nach der Veröffentlichung eines Artikels in dieser Zeitung über den Beginn der Ausführung sei er mehrfach von Bürgern angesprochen, worden, ob sich an dieser Zusage etwas geändert habe, da auch der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) unterstützend tätig geworden ist, sagte Kaffenberger. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass der Gemeinde keinerlei Kosten für Planung, Abriss und Aufbau entstehen werden. Und daran hat sich auch nichts geändert. Will heißen, die Kosten des KMB werden dem Verschönerungsverein in Rechnung und gestellt und Eins zu Eins vom Verein beglichen“, ist er über anderslautende Gerüchte sichtlich verärgert.

„Um uns dabei selbst Kosten zu sparen, vollbringen wir hierbei soweit möglich auch ehrenamtliche Arbeiten in Eigenregie. Schließlich steht dieses Aushängeschild unseres Ortes gut sichtbar in der Ortsmitte und bildet zusammen mit dem alten Rathaus, der Kirche und dem historischen Gasthaus ein viel beachtetes Fotomotiv“, so Albrecht Kaffenberger. „Dies sollte es doch wert sein, unterstützt zu werden“.

Der neue Brunnen, der von Herbert Kindinger entworfen wurde, wird aus drei kleinen Becken zum Wasserschöpfen bestehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.12.2020