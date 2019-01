Vereine holen morgen die alten Christbäume ab

Lautertal/Lindenfels.Eine Woche nach Dreikönig – dem traditionellen Termin zum Abschmücken der Weihnachtsbäume – können die Bürger in Lautertal und Lindenfels morgen die teils stattlichen Gewächse loswerden. Und sie können dabei noch etwas Gutes tun, denn die Bäume müssen nicht in den Müll gegeben werden. Vielmehr sammeln auch in diesem Jahr die Vereine das Grün ein, damit es anschließend gehäckselt und kompostiert werden kann.

Ganz uneigennützig ist das nicht, aber für den guten Zweck ist es trotzdem: Die Vereine bitten um einen Obolus, wenn sie die Bäume abholen. Das Geld wollen sie für ihre Arbeit verwenden, wobei üblicherweise vor allem der Nachwuchs damit bedacht wir. Denn Kinder und Jugendliche sind in vielen Fällen auch beim Sammeln dabei.

Die Bäume müssen restlos vom Baumschmuck befreit und gut sichtbar am Straßenrand abgelegt werden.

Elmshausen: Hier ist morgen die Jugendfeuerwehr unterwegs. Im Unterschied zu den meisten anderen Terminen beginnen die jungen Feuerwehrleute ihre Arbeit aber erst am Nachmittag, um 14.30 Uhr. Denn anschließend, ab etwa 18 Uhr, soll es am Gerätehaus ein kleines Fest mit einer symbolischen Verbrennung der Bäume geben. Dazu gibt es Snacks und Feuerzangenbowle.

Gadernheim/Raidelbach: Traditionell werden auch dieses Jahr wieder von der Jugendfeuerwehr Gadernheim die Christbäume eingesammelt. Die Aktion beginnt um 13 Uhr und erstreckt sich auf Gadernheim und Raidelbach. Die Jugendlichen, zu erkennen an ihrer Jugendfeuerwehr-Kleidung, werden sich während der Sammlung bemerkbar machen. So kann Diebstahl vorgebeugt werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann seine Spende morgen zwischen 13 Uhr und 16 Uhr oder am Montag, 14. Januar, während der wöchentlichen Gruppenstunde der Jugendfeuerwehr in der Zeit von 17.45 bis 19.15 Uhr, persönlich im Feuerwehrgerätehaus abgeben.

Glattbach/Winkel: Das Einsammeln der Weihnachtsbäume in Glattbach und Winkel übernehmen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Glattbach. Die Bürger werden gebeten, die Bäume ohne Lametta bis 10 Uhr an den Straßenrand zu legen. Wie der Vorsitzende Bernd Rettig informierte, werden die Bäume zur Kompostierung nach Lindenfels gebracht.

Kolmbach: Die Jugendfeuerwehr in Kolmbach bietet ihren Service ab 9 Uhr an.

Lautern: Hier sammeln die Mitglieder der Sportgemeinschaft die Weihnachtsbäume ein. Die Sammlung beginnt um 9 Uhr und ist kostenlos. Spenden werden für die Jugendarbeit des Sportvereins verwendet werden.

Lindenfels: Die Jugendfeuerwehren sammeln ab 9 Uhr die Weihnachtsbäume in Lindenfels, Schlierbach, Seidenbuch, Eulsbach und Winterkasten ein. Die Einnahmen kommen ausschließlich der Jugendarbeit zugute.

Reichenbach: Seit mehr als einem Vierteljahrhundert sammelt der TSV Reichenbach bereits regelmäßig die Weihnachtsbäume in Reichenbach ein. Die Fußballdamen werden morgen im Dorf unterwegs sein. Die Bevölkerung wird gebeten, die Bäume ab 8.30 Uhr gut sichtbar und ohne Schmuck am Straßenrand bereitzustellen. tm

