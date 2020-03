Vereine und Kirchen sagen weitere Termine ab

Lautertal/Lindenfels.Der DGB Südhessen hat alle Sitzungen und Veranstaltungen abgesagt, die nicht zwingend notwendig sind. Wie der Deutsche Gewerkschaftsbund mitteilte, handelt es sich dabei um eine Vorbeuge- und Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der Gesundheit der Mitglieder. Betroffen davon ist auch das Gespräch des Ortsverbandes Lautertal / Lindenfels mit dem Lautertaler Bürgermeister Andreas Heun, das für Dienstag, 25. März, vorgesehen war.

Wohl handelt es sich hier nur um einen kleinen Kreis von Betroffenen, da nur der Vorstand eingeladen werden sollte. Doch die Verantwortlichen sahen auch hier eine Gefährdung ihrer Mitglieder.

Bei den Gesprächen mit den Bürgermeistern von Lautertal und Lindenfels handelt es sich um Traditionsveranstaltungen des örtlichen DGB. Die erste Zusammenkunft mit Bürgermeister Jürgen Kaltwasser war am 14. Oktober 1997. Damals ging es in erster Linie um die Situation auf dem Arbeitsmarkt nach der Schließung des Werks der Ciba-Spezialitätenchemie in Lautern und die der Pendler auf der Nibelungenstraße insbesondere in Bensheim.

Später kamen auch Gespräche mit den Lindenfelser Bürgermeistern Oliver Hoeppner und Michael Helbig hinzu. Mit dem neuen Lautertaler Bürgermeister Andreas Heun wollte sich der DGB erstmals treffen.

Dabei sollte es um alle die örtlichen Arbeitnehmer betreffenden Themen gehen, wie Arbeitsplätze in der Gemeinde, neue Gewerbeansiedlungen, der Personennahverkehr, die Verkehrsproblematik auf der Nibelungenstraße sowie die Finanzlage der Gemeinde einschließlich der Höhe der Gebührensätze. Nach der Absage wird das Gespräch nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

OWK-Wanderung fällt aus

Der Vorstand der Ortsgruppe Gadernheim im Odenwaldklub (OWK) teilt mit, dass die Wanderung ausfällt, die für Sonntag, 22. März, geplant war. Der Termin für das nächste Treffen werde rechtzeitig bekanntgegeben.

Verschönerungsverein tagt nicht

Abgesagt wurde auch die Hauptversammlung des Verschönerungsvereins Reichenbach am Freitag, 20. März. Im Mittelpunkt sollten Vorstandswahlen stehen. Wie die Vorsitzende Simone Meister mitteilte, hat der Vorstand des VVR einstimmig beschlossen, die Versammlung bis auf Weiteres zu verschieben.

Die für den 25. April geplante Bezirkswanderung werde in den Herbst verlegt. Auch von Geburtstagsbesuchen werde Abstand genommen.

Am 4. April sollte das Kinderseminar „Osterbräuche wie bei Oma und Opa“ stattfinden, das ebenfalls entfallen müsse.

Beibehalten möchte der Verein den Aufbau des Osterbrunnens auf dem Marktplatz in Reichenbach. Dieser soll am Sonntag, 22. März, um 12 Uhr eingeweiht werden.

Folkkonzert wird 2021 nachgeholt

Der Odenwälder Kleinkunstverein Doguggschde hat gestern gemeinsam mit dem Gastwirt und dem Künstler entschieden, das für Samstag, 21. März, im Gasthaus Raupenstein in Winterkasten geplante Folkkonzert mit Tim „Doc Fritz“ Liebert abzusagen.

„So wollen auch wir unseren bescheidenen Beitrag zum Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus leisten. Wir wollen das Konzert gerne im nächsten Jahr nachholen. Ein Termin steht noch nicht fest“, schreibt Rudi Roth, der die Konzerte für den Kleinkunstverein organisiert.

Keine Gottesdienste in Lindenfels

Die evangelische Kirchengemeinde Lindenfels wird ab Montag, 16. März, auf alle Gemeindeveranstaltungen und Gottesdiensteverzichten. Die evangelische Kirche in Lindenfels werde täglich geöffnet sein, „um den Menschen in dieser schwierigen Zeit einen Ort für Gebet und Meditation zu geben“, wie der Kirchenvorstand ankündigte. Über das Angebot von Gottesdiensten in der Kar- und Osterwoche werde auf landeskirchlicher und gemeindlicher Ebene noch beraten.

Seelsorgerliche Gespräche und Hausbesuche können telefonisch mit Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig vereinbart werden.

Die evangelischen Kirchengemeinden in Lautertal hatten bereits zuvor angekündigt, alle Veranstaltungen abzusagen. Gottesdienste soll es dort aber weiterhin geben. In Winterkasten war der Gottesdienst für diesen Sonntag abgesagt worden. he/koe/ak/red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.03.2020