Vereinsmitglieder sammeln Papier ein

Reichenbach.Die Mitglieder des TSV Reichenbach sammeln am Samstag, 11. Mai, wieder Altpapier in Reichenbach. Die Bevölkerung sollte das Papier gebündelt oder in Kartons verpackt ab 8 Uhr gut sichtbar am Straßenrand bereit legen.

Loses Papier kann nicht mitgenommen werden, Kartonagen nur noch in haushaltsüblichen Mengen. Kartonagen von Firmen werden nicht mehr vergütet. Mit Rücksicht darauf, dass das Papier auch auf den Lkw gehoben werden muss, sollten die Kartons nicht allzu groß sein.

Die nächsten Sammlungstermine im Jahr 2019 sind am 7. September und 16. November. Außerhalb dieser Termine stehen auch Container zum Abladen von Altpapier am TSV-Sportplatz bereit. Auch hier dürfen keine Kartonagen und kein Abfall abgeladen werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 10.05.2019