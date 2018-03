Vergänglichkeit mit der Kamera eingefangen

Im Rathaus in Reichenbach ist am Wochenende noch einmal die Osterausstellung des Foto-Amateur-Clubs zu sehen. © Neu

Reichenbach.Mit einem Sektempfang eröffnete der Foto-Amateur-Club Reichenbach (FAC) im Rathaus seine Osterausstellung. Sie trägt den Titel „Der Zahn der Zeit“. Unter den Fotografien finden sich unter anderem Reichenbacher Ortsansichten aus Vergangenheit und Gegenwart. Die Ausstellung ist nochmals am Karfreitag sowie am Ostersonntag und Ostermontag jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

