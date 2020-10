Vergebliches Versteckspiel zu Halloween

Gadernheim.Mit der Kerweredd in der Hand zogen gestern Kerweparrerin Lea Crößmann und Mundschenkin Ronja Herrmann durch Gadernheim, um an verschiedenen Orten im Dorf die Ansprache zu halten. In Corona-Zeiten sollen die Menschen ja zu Hause bleiben und auf das Feiern verzichten. Davon war auch die Gadernheimer Kerb betroffen.

Doch so ganz wollten die Mitglieder des Kerwevereins um den

...