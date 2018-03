Anzeige

Im zweiten Teil der Sitzung wurde im Ortsbeirat überlegt, welche Arbeiten im Ort in diesem Jahr anstehen. Aus den Vorhaben von 2017 ist die Erneuerung der Abgrenzung am Glattbacher Eck noch ein Thema. Neue Posten mussten gesetzt und eine neue Kette angebracht werden. Auf der Liste stehen auch die Führung der Wasserableitung in der Verlängerung Breitenwieser Weg, das Verputzen des Sockels am Alten Schulhaus, die Sanierung der Einfassung des Sandkastens sowie das Streichen der Spielgeräte und Bänke auf dem Spielplatz. Sobald es das Wetter zulässt, werden die Arbeiten wieder aufgenommen. Beim Blick in die Buchenhecke in der Ortsstraße und zu den Birken am Spielplatz wird deutlich, dass auch hier etwas gemacht werden muss.

Auch die Planung neuer Projekte für 2018, deren Finanzierung mit den Mitteln von der Stadt in Höhe von 2500 Euro realisiert werden soll, ist schon vorzeigbar. 100 Euro sind schon auf die Seite gelegt, um einen Kranz für die Feierlichkeiten an Volkstrauertag kaufen zu können.

Mit dem restlichen Geld könnten ein neuer Tisch für das Glattbacher Eck und ein Tisch für den Spielplatz angeschafft werden. Die Eingangstür am Schulhaus muss renoviert werden, ebenso die Schilder an den Ortseingängen. Den Bänken entlang der Wanderwege gilt ebenfalls die Aufmerksamkeit, etwa der Ausbesserung des Belages auf dem Rundweg.

Am Kriegsgräberdenkmal läuft Wasser von einer darüber befindlichen Wiese auf die Straße und gefriert im Winter, was eine Unfallgefahr darstellt. Bearbeitet werden müssen die Wasserentnahmestellen in der Ortsmitte, dem Oberdorf und dem Unterdorf, sie dienen dem Brandschutz. Weitere Ideen sind das Pflastern der Abstellfläche für die Glascontainer, die Errichtung eines Carports für den Schlauchanhänger der Feuerwehr sowie die Auffüllung von Schotter in die Seitenstreifen einiger Glattbacher Straßen.

Zum Ende der Sitzung informierte Rettig über die nächste geplante Vollsperrung, diese wird sich zwischen Glattbach und Winkel befinden – dort müssen die Wasserversorgungsleitungen saniert werden. Da derzeit weder Haushaltsmittel noch Planungen vorliegen, wird die Maßnahme im nächsten Jahr stattfinden. jhs

