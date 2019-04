Verkehrserziehung mittels Poststempel

Lautertal.Ein jetzt aufgetauchter und in Bensheim am 24. September 1953 abgestempelter Briefumschlag transportierte außer der darin befindlichen Nachricht auch noch Verkehrserziehung in dem Stempel neben der Briefmarke. Anscheinend bestand schon damals das Problem, dass nicht möglichst weit rechts gefahren wurde, sonst hätte man nicht zu dieser Werbe-Maßnahme gegriffen. Mit 20 Pfennigen war in diesen Jahren ein Brief ausreichend frankiert, plus der Steuerabgabe von zwei Pfennig zugunsten des geteilten Berlins. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.04.2019