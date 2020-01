Verkehrsthemen und der Haushalt

Knoden.Der Ortsbeirat von Knoden trifft sich am morgigen Mittwoch, 22. Januar, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Schannenbach. Dabei geht es zunächst um Instandhaltungsarbeiten an der Glattbacher Straße. Die vom Ortsbeirat gewünschte Sanierung der Straße hatte der Gemeindevorstand bis zur Erstellung eines Katasters über den Zustand aller Gemeindestraßen zurückgestellt.

Danach wird der Haushaltsplan der Gemeinde Lautertal für 2020 beraten werden. Abschließend geht es um die Wegeregelung am Wendehammer am Ende der Knodener-Kopf-Straße. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.01.2020