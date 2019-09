Gadernheim.Vertrauen war Thema bei den Kirchenkids in Gadernheim mit dem Merkvers „Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich, Gott“. Die Einführung machten die Handpuppen Pepe und Pauline. Pepe sagte zu Pauline, dass schon vor 2000 Jahren Menschen Angst hatten, weil sie in einem Boot saßen und ein Sturm aufkam.

Die Geschichte, von der Pepe sprach, war die des sinkenden Petrus. Heidi Dahl, Birgit Brieter und Jule Bremmes-Preuß, die das Programm vorbereitet hatten, erzählten den Kindern die Geschichte, in der die Freunde von Jesus in einem Boot saßen, als plötzlich ein Sturm kam, die Wellen immer größer wurden und die Jünger Angst bekamen. Sie erkannten Jesus, der über das Wasser zu ihnen kam.

Petrus wollte zu Jesus gehen. Doch als eine große Welle kam, wandte Petrus seinen Blick von Jesus ab und sank. Er rief um Hilfe und Jesus zog ihn aus dem Wasser. Zusammen stiegen sie wieder in das Boot, der Sturm wurde weniger, und der Himmel wurde wieder klar.

Diese Geschichte spielten die Kinder als Theaterstück nach. Anschließend gab es einen Imbiss. Danach wurde gebastelt und mit Hula-Hoop-Reifen gespielt.

Das nächste Treffen der Kirchenkids ist für Samstag, 9. November, geplant.

