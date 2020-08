Verwaltung will auf Kartenzahlung umstellen

Lautertal.Im Rathaus in Reichenbach soll es in absehbarer Zeit die Möglichkeit geben, Dienstleistungen mit Karte zu bezahlen. Ein Antrag der CDU, die Verwaltung mit der Anschaffung zu beauftragen, wurde in der Gemeindevertretung angenommen. Bürgermeister Andreas Heun sagte dazu, die neue Technik werde bereits vorbereitet. Bis zum Jahreswechsel solle es soweit sein.

CDU-Vorsitzender Carsten

...