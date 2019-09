Viel Andrang beim Flohmarkt „rund ums Kind“

Lautern.Jede Mange parkende Autos nicht nur vor der Lauterner Festhalle machten darauf aufmerksam, dass in Lauterns „guter Stube“ etwas geboten war. Drinnen dasselbe Bild, jede Menge vollgepackte Verkaufstische mit den jeweiligen Anbietern und auch jede Menge Kaufinteressenten.

Die Sportgemeinschaft Lautern hatte wieder ihren Flohmarkt „rund ums Kind“ ausgeschrieben und so viel Interesse geweckt, dass sogar eine Warteliste aufgelegt werden musste. Die 32 Aussteller boten alles, was in Kinderzimmern so zu finden ist, über Kinder- und Babykleidung bis hinzu Kinderwagen und Spielzeug, das der Nachwuchs oft selbst anbot.

SG-Vorsitzender Rainer Röhm war mit der Beteiligung und dem Verlauf des Flohmarktes sehr zufrieden. Für die Stärkung der Besucher sorgte der Sportverein mit Kaffee, Kuchen sowie belegten Brötchen.

Der Termin für den nächsten Flohmarkt steht bereits fest. Dieser soll am 15. Februar kommenden Jahres wieder in der Festhalle in Lautern stattfinden. koe/Bild: Koepff

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.09.2019