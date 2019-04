Viel Einsatz für das Alte Rathaus

Gadernheim.Stolz sind die Mitglieder des Gadernheimer Verschönerungsvereins auf den Zustand des Rathauses im Ort. Das Gadernheimer Rathaus hat im vergangenen Jahr sein 400-jähriges Bestehen gefeiert. Viele Gäste überzeugten sich dabei von dem guten Zustand des Hauses.

Wie Vereinsvorsitzender Jürgen Machleid bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Verschönerungsvereins verdeutlichte, hat sich der Verein für den Erhalt des historischen Gebäudes in der Ortsmitte von Gadernheim schon seit vielen Jahren eingesetzt. Zu D-Mark-Zeiten wurden an Sanierungs- und Renovierungsarbeiten fast 110 000 Mark ausgegeben und in der jüngsten Vergangenheit noch einmal über 8000 Euro.

Einiges an Geld wurde im vergangenen Jahr in die Hand genommen, um das Rathaus für das Fest aufzupolieren. Dabei wurden die Ausstellungsstücke der früheren Ultramarinfabrik in Absprache mit der Gemeinde und dem Lauterner Ortsbeirat in die Räume des Rathauses nach Reichenbach umgesiedelt.

Der nun frei gewordene Raum wurde hergerichtet, neue Elektroleitungen und auch Farbe für die Wände waren notwendig geworden. In diesem Raum wurde dann zum Jubiläumsfest eine Ausstellung mit historischen Bildern von Gadernheim aufgebaut.

Peter Elbert bereicherte die Ausstellung mit einigen seiner Miniaturen, mit dabei auch eines vom einst geplanten Bahnhof von Gadernheim. Machleid bedankte sich bei allen Helfern, die in stundenlanger Arbeit das Rathaus für das Fest hergerichtet hatten.

Weitere Arbeiten im Ort erledigt

Ein Dank von Jürgen Machleid galt auch Maria Trautmann. Sie hatte vor dem Fest viele Aktienordner gewälzt und die Ausgaben für das Rathaus im Laufe der vielen Jahre zusammengestellt.

Neben dem Rathaus hatten die Mitglieder des Verschönerungsvereins weitere Arbeiten im Ort erledigt. Davon berichtete die Schriftführerin Renate Rausch. Pflege und Verschönungsarbeiten wurden an verschiedenen Plätzen wie dem Jarnac-Platz, dem Reinhard-Böhm-Platz oder am Minipark und am Begrüßungsschild durchgeführt. Der Verschönerungsverein kümmerte sich um den Blumenschmuck am Rathaus.

Auch verschiedene Blumenkübel wurden von den Mitgliedern bepflanzt und gepflegt. Hier dankte Machleid insbesondere Erika und Willi Bickelhaupt sowie Maria und Gerhard Trautmann. Wie Renate Rausch weiter ausführte, wurde auch eine neue Sitzbank eingeweiht.

Zur Geselligkeit trafen sich die Mitglieder des Vereins an einem Nachmittag zu Kaffee und Kuchen. Unterstützung fand der Verschönerungsverein auch bei der Gemeinde Lautertal, die dem Zweckverband KMB den Auftrag gab, Pflegearbeiten im Ort und an den verschiedenen Plätzen durchzuführen. „Die Mitarbeiter arbeiten ordentlich und sorgen dafür, dass unser Ortsbild schön aussieht“, lobte der Vereinsvorsitzende.

Um die Zahlen des Vereins kümmert sich der Vereinsrechner Markus Kamuff. Er bestätigte einen stabilen Mitgliedsbestand: „Im vergangenen Jahr konnten wir vier neue Mitglieder begrüßen“. Was den Kassenstand des Vereins betrifft, so kann der als solide bezeichnet werden.

Zum Abschluss der Versammlung holte Jürgen Machleid Urkunden für langjährige Mitglieder hervor. Anneliese Böhm ist seit 40 Jahren Mitglied im Verschönerungsverein. Seit zehn Jahren sind Margret Seidel und Jürgen Machleid selbst Mitglied. Die Ehrungen wurden von Machleid und der stellvertretenden Vorsitzenden Gerlinde Eßinger durchgeführt. jhs

