Viel Einsatz für Tourismus ohne Rummel

Reichenbach.Sein politisches Lebensziel war der Ausbau des Felsenmeers zur „Touristenattraktion Nummer 1 im vorderen Odenwald“. Naturnah, ohne Kirmesattraktionen, finanziell tragfähig und mit der Einbindung möglichst vieler Menschen. Zusammen mit der Gemeinde und ihren Gremien ist ihm das gelungen. Jetzt verstarb Klaus Harjes im Alter von 77 Jahren.

Politisch interessiert war der aus Norddeutschland stammende Harjes schon in seiner Lautertaler Anfangszeit. Ende 1972 trat er in die SPD ein und betätigte sich vier Jahre lang als Schriftführer im Lautertaler Vorstand. Danach war erst einmal Schluss: Mit seiner Frau Helga erwarb er das Forsthaus am Hohenstein, baute es aus und um. Harjes war Gründungsmitglied des Tennis-Clubs Lautertal und unterstützte als Naturliebhaber die Reichenbacher Vogelschützer und den Verschönerungsverein.

Planungen weckten Interesse

Mit den Planungen für den Bau des Felsenmeer-Informationszentrums (FIZ) erwachte sein politisches Interesse erneut. 2001 wurde Harjes für die SPD in die Gemeindevertretung gewählt und war anschließend stark in die vorbereitenden Arbeiten zur Erstellung des Informationszentrums eingebunden. Gleichzeitig bildete er sich zusammen mit den Frauen und Männern der ersten Stunde zum Felsenmeerführer aus und führte Gruppen durch den Felsbergwald. Auch hielt er Vorträge und unterstützte die Erstellung eines Strategiepapiers für das Zentrum.

An vielen Wochenenden war er im provisorischen FIZ anzutreffen, einem Holzhäuschen auf dem Felsenmeerparkplatz. Harjes teilte Informationsmaterial aus und beantwortete die Fragen der Besucher.

2006 wurde Klaus Harjes zum Vorsitzenden des „Ausschusses Informationszentrum Felsenmeer“ der Gemeindevertretung gewählt. Jetzt brachte er sich maßgeblich über die Art der Besetzung des schließlich 2008 eingeweihten FIZ ein. Schon früh war Harjes klar, dass eine Verwaltung über die Mitarbeiter aus dem Rathaus den gemeindlichen Zielen nicht gerecht werden konnte – weder bezüglich der Arbeitszeiten, noch der Entlohnung.

Nach Harjes’ Ansicht mussten die FIZ-Mitarbeiter vorwiegend an Sonn- und Feiertagen zur Verfügung stehen und die Entlohnung konnte allenfalls geringfügig sein, um aus dem Angebot der Gemeinde kein Minusgeschäft werden zu lassen.

Mit ehrenamtlichen Leitern und Mitarbeitern und der Erhebung von Parkgebühren gelang es über Jahre hinweg, ein Plus aus dem Betrieb der Anlage zu erwirtschaften. Dies war wesentlich ein Verdienst von Klaus Harjes, auch wenn im Lauf der Jahre und nach seinem Ausscheiden aus den gemeindlichen Gremien seine Vorstellungen nicht mehr immer beachtet und umgesetzt wurden.

Harjes lehnte es ab, aus dem Felsenmeer einen Rummelplatz zu machen Er war einer der Gegner des Baus einer Sommerrodelbahn in der Nähe des Naturdenkmals. Die Bahn wurde letztlich in Wald-Michelbach eröffnet.

Nach gesundheitlichen Problemen schied Klaus Harjes vor fünf Jahren aus der Gemeindevertretung aus – nicht ohne seinen Mandatskollegen mit auf den Weg zu geben, es mit dem politischen Streit nicht zu übertreiben. Die Debatte um den Bau eines Krematoriums in Elmshausen war gerade beigelegt, der Windkraft-Streit schon absehbar.

Zuletzt war Klaus Harjes in einem Heim in Lindenfels untergebracht. Dort starb er am Mittwoch. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Montag, 25. Februar, a 13.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Reichenbach statt. he/red

