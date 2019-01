Viel gelacht bis zu später Stunde

Gadernheim.Die Damen der Gymnastikabteilung des TSV Gadernheim haben sich jüngst in einer Gaststätte in Neunkirchen zur jährlichen Feier getroffen. Von den knapp 60 aktiven Damen kamen 41 zur Feier. Es wurde viel gelacht und es wurden schöne Präsente überreicht. Junge Frauen und „Damen im besten Alter“ prägten eine herzliche Atmosphäre, die bis in die späten Stunden anhielt.

Marzena Jamelle, Leiterin der TSV-Gymnastikabteilung, bietet mittlerweile drei verschiedene Kurse pro Woche für den TSV Gadernheim an und erfreut sich großer Beliebtheit. Ein stetes Wachstum der Mitgliederzahl und die positive Belebung der Gymnastikabteilung ist deutlich spürbar. Der Bauch-Beine-Po-Kurs, der ein Ganzkörpertraining bietet und garantiert Schweißperlen auf die Stirn treibt, findet immer montags von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle der Mittelpunktschule statt.

Mittwochs von 9 bis 10 Uhr findet in der Heidenberghalle in Gadernheim „Yoga im besten Alter“ statt. Dieser Kurs wird erst seit April vergangenen Jahres beim TSV Gadernheim angeboten und zählt jetzt schon 22 aktive Damen, die sehr dankbar für dieses Angebot vor Ort sind. Hierbei handelt es sich um ein sanftes Yoga auf dem Stuhl, aber auch neben, vor und hinter dem Stuhl. Der Vorteil liegt darin, dass der Schwierigkeitsgrad niedrig ist und die Gefahr, sich eine Verletzung zuzuziehen, gering sind. Dafür ist der Effekt groß.

Außerdem bietet Jamelle immer mittwochs von 18.30 bis 19.45 Uhr in der Heidenberghalle einen Hatha Yoga-Kurs an. Dieser richtet sich sowohl an Fortgeschrittene, als auch an Anfänger, da eine präzise Anleitung und eine Schritt-für-Schritt Herangehensweise nach Ansicht der Trainerin essenziell sind. Somit können auch Anfänger Yoga kennenlernen und die positive Wirkung sehr schnell erfahren. Zumal ein unverbindliches und kostenloses „Schnuppern“ möglich ist.

