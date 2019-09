Viel Musik bei der Kerb – und ein Drache im Umzug

Beedenkirchen.Mit viel Musik wurde am Wochenende in Beedenkirchen die Kerb gefeiert. Zum Auftakt am Freitag hatte die Kerwejugend zu einer Black-Room-Party ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen (Bild links). Der „Black Room“ war mit auffallenden weißen leuchtenden Mustern dekoriert. Für Musik sorgte DJ Bubi mit Hits aus den 90er Jahren und von heute.

Zum Kerwetanz am Samstag (Bild Mitte) spielte im Dorfgemeinschaftshaus erstmals die Band Ourewäller ebbes auf. Rund 150 Gäste feierten mit.

Höhepunkt des Festes war am Sonntag der bunte Kerwezug. Bei dem war – wie es seit Vereinsgründung Tradition ist – auch der Verein der Pferdefreunde am Felsenmeer dabei. Am Sonntagvormittag hatten sich die Mitglieder bereits getroffen, um mit viel Liebe zum Detail ihre Ponys für den Auftritt fein zu machen.

Schweife wurden eingeflochten und mit Bändern in Vereinsfarben geschmückt und die Beine mit passenden Bandagen umwickelt. Angeführt wurde die Gruppe vom edlen Recken Siegfried, der auf einem Drachen ritt – ein Schwert in der Hand und ein wildes Geheul auf den Lippen.

Große Augen bei Kindern und erwachsenen Besuchen der Kerb waren der Lohn für die Mühe. Nach dem Umzug kehrten die Drachenreiter zurück auf den Lindenhof in Staffel wo die Tiere versorgt wurden und die Reiter den Tag ausklingen ließen. red/BILDer: Strieder (2), Pferdefreunde

