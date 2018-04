Viele fürchten, „Danke“ bedeute Abhängigkeit

Anzeige

Das Wort komme vielen auch leicht über die Lippen bei der Frage: „Wollen Sie noch ein Stück Kuchen?“ Oft laute die Antwort „Nein, Danke“. Dann sei das Wort geläufig. Eltern versuchten ihren Kindern beizubringen, wann man es benutzt. Ein Beispiel: In der Apotheke bekomme ein Kind Traubenzucker geschenkt und die Mutter sagte zu ihm: „Wie heißt das Zauberwort?“ Statt Danke sage es: „Noch eins“.

Referentin Thoma sagte, der schwäbische Spruch: „Zahl deine Sachen, dann musst Du Dich nicht bedanken“ erkläre gut, warum einige Menschen nicht gerne Danke sagten: „Aus Angst davor, abhängig zu sein; denn wir alle wollen unabhängig sein.“

Geschenke ohne Gegenleistung

Diese Einstellung erlebe sie auch bei ihrer Arbeit im Altenzentrum. Sie gratulierte einem Herrn zum 100.Geburtstag mit den Worten: „Was für ein Geschenk Gottes“ und er antwortete: „Ich will nichts geschenkt. Geschenke stinken.“ Diese Aussage konnte Thoma nachvollziehen, denn der der schenkt, möchte auch was zurück und vielleicht ist man dazu gar nicht in der Lage. Sie sagte, dann solle man lieber nichts schenken, denn jedes Geschenk sollte von Herzen kommen. Dann werden Geschenke gerne angenommen.

„Wir denken ja immer, wir haben es verdient, aber vielleicht verhilft uns das Wort Danke zu einem neuen Lebensstil. Lassen sie uns den Entschluss fassen zu danken für das Essen, das auf dem Tisch steht. Das wir gesund sind und ein Dach über dem Kopf haben“, riet Thoma. Damit begäben sich die Menschen in die Abhängigkeit von Gott.

Die Bibel sei ein realistisches Buch, in dem viele Danksagungen stehen. Auch in den Zeiten, in denen man in einer Krise stecke, helfe das Danken. So half auch dem evangelischen Pastor Dietrich Bonhoeffer sein Glauben, als die Nationalsozialisten ihn ins Konzentrationslager steckten.

Geduld lernen

Mit der Danksagung lerne man auch Geduld, wie ein weiteres Beispiel zeigte, das Thoma anführte: Eine Amerikanerin verunglückte als 17-Jährige so schwer, dass sie vom Hals ab gelähmt war. Irgendwann fasste sie Mut und begann, zu malen in dem sie den Pinsel zwischen die Fußzehen steckte. Später wurde sie Predigerin, denn sie hat in dieser Zeit ihren Glauben gefunden.

Weil die Menschen nicht gerne Danke sagten, habe Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt, fuhr Thoma fort. Deshalb feierten die Christen Weihnachten, die Geburt Jesu. Das Fest hätten Familien, sofern, sie konnten auch im Zweiten Weltkrieg gefeiert, so erinnerte sich ein Pastor an Weihnachten 1945. Seine Mutter wollte mit ihm und seinen Geschwistern den Heiligabend feiern als sie erfuhr das ihr Ehemann im Oktober gefallen war. Auf die Frage des Jungen: „Ob Weihnachten denn jetzt ausfallen würde?“ Antwortete die Mutter: „Nein, wir feiern trotzdem“.

„Um mehr Lebensmut zu fassen, sollten wir uns vielleicht jeden Tag, drei Dinge aufschreiben, für die wir Danke sagen“, schloss Thoma. Das steigere die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben, so die Referentin. Sie beendete ihren Vortrag mit dem Lied: „Wie viele schöne Stunden hat mir Gott bis jetzt geschenkt“ . Die Besucher der Café-Pause dankten ihr mit viel Applaus und einem Blumenstock.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.04.2018