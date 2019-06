Vier junge Gadernheimer feierten Konfirmation

GADERNHEIM.Festtag in der evangelischen Kirche in Gadernheim: Vier junge Christen feierten dort am gestrigen Sonntag im Beisein von Familienangehörigen, weiteren Gemeindemitglieder und Gästen in einem feierlichen Gottesdienst Konfirmation. Eingesegnete wurden die Jugendlichen von Pfarrerin Marion Mühlmeier.

Den Einzug der Konfirmanden in die Kirche begleitete der evangelische Posaunenchor. Bei regelmäßigen Treffen und einer Freizeiten gemeinsam mit Gleichaltrigen aus Reichenbach waren Vivien Kamuff (vorne), Angelina Kutscher, Timo Meyer (vorne) und Simon Eckstein auf ihren besonderen Tag vorbereitet worden. thz/Bild: Zelinger

