Vier neue Lehrer für die Dietrich-Bonhoeffer-Schule

Rimbach.Gleich vier neue Lehrkräfte begrüßte Schulleiter Timo Helwig-Thome zu diesem Schuljahr an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Rimbach begrüßen. Zum einen begann bereits im Mai der Vorbereitungsdienst für Jessica Oberle an der DBS.

Die Referendarin unterrichtet seit den Sommerferien eigenverantwortlich und bringt die Fächer Deutsch und Kunst mit an die Rimbacher Schule. Während ihrer

...