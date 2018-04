Anzeige

Mit der Unterstützung durch die Jugendförderung der Gemeinde Lautertal wurden zwei Atemschutzattrappen angeschafft. Begeistert sind die jungen Brandschützer über den Gewinn des Bergsträßer Bürgerpreises von Bergsträßer Anzeiger und Sparkasse in der Kategorie U25.

Einen Preis in Höhe von 750 Euro ergatterte der Nachwuchs bei einem Vereins-Voting des Energieunternehmens Entega. Dabei wurde der dritte Platz belegt. Mitgemacht hatten die Reichenbacher bei Großübungen der Lautertaler Jugendfeuerwehren in Gadernheim, Zwingenberg und Lindenfels. Mit 400 Kilogramm Müll „leider ein Erfolg“ gewesen sei die Aktion „Sauberes Lautertal“, sagte Noller. Erfolgreich sei die Teilnahme am Kreiszeltlager und beim Fußballturnier der Lautertaler Jugendfeuerwehren verlaufen.

Viel Vergnügen hatten auch Besuche des Bowling Centers in Bensheim und des Trampolinparks in Wiesbaden bereitet. Der Stärkung des Teamgeistes hatte ein Angelausflug an den Hüttenfelder Forellenteich gedient. Ein besonderer Spaß war das Bubble-Soccer-Turnier auf dem SSV-Sportplatz. Dazu mussten die Spieler in große Luftbälle schlüpfen und so geschützt die Gegner von den Beinen werfen.

Gelegenheit, über die eigene Arbeit zu informieren, hatte die Jugendwehr während der Ferienspiele sowie beim Besuch von Gruppen aus dem Kindergarten und des Reichenbacher Pfadfinderstamms. Die Feier zum 50-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr hatte man mit einem Mittmachtag rund ums Gerätehaus gefeiert. Dabei war man nicht nur von der Reichenbacher Wehr, sondern auch mit Fahrzeugen aus Lorsch (Teleskopmast), Lindenfels (Drehleiter) und dem DRK Lautertal (Rettungswagen) unterstützt worden.

Mit dem Motivwagen „Cool genug für ein heißes Hobby?“ hatte man den Kerwe-Zug in Reichenbach verstärkt. Nollers Dank ging an seinen Stellvertreter Mirko Cieslak und das Betreuerteam. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.04.2018