Vier Titel bei den Kreismeisterschaften

Lindenfels.Mit vier Titeln waren die Kreis-Einzelmeisterschaften im Tischtennis in Einhausen das bisher erfolgreichste Turnier der vergangenen Jahre für den TSV Lindenfels. Die Spieler des TSV starteten in den Altersklassen Schüler A sowie Schülerinnen und Schüler C und waren in den kürzlich von einer örtlichen Firma gesponserten grünen Trikots gut zu erkennen.

Max Hay bei den Schülern A, sowie

...

Sie sehen 23% der insgesamt 1717 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.10.2011