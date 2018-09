Elmshausen.Eine Vorführung des Kinderkinos des Lautertaler Jugendzentrum gibt es am Donnerstag, 27. September, in der Lautertalhalle in Elmshausen. Von 16 bis 17.20 Uhr wird der finnische Film „Vilja und die Räuber“ gezeigt.

Nicht schon wieder Sommerferien: Für die zehnjährige Vilja gibt es einfach nichts Langweiligeres als jedes Jahr mit der gesamten Familie die liebe Oma besuchen. Doch dann passiert etwas Unglaubliches: Das voll beladene Familienauto wird rotzfrech von einer Räuberfamilie überfallen und ausgeraubt – inklusive Vilja. Nach dem ersten Schreck stellt Vilja fest, das auch in ihr das Zeug zum echten Räubermädchen steckt.

Doch auch die Räuberfamilie kann von der Kleinen noch eine ganze Menge lernen. Kalle hingegen, der jüngste Spross der Familie Räuberberg, beneidet Vilja um ein richtiges Zuhause.

Der Film ist ohne Altersbeschränkung freigegeben. red

