Vogelschützer feiern nicht am Talweg

Reichenbach.Der Vorstand der Vogelschutzgruppe Reichenbach hat wegen der Corona-Epidemie das für August geplante Fest am Talweg in Reichenbach abgesagt. Wie der Vorsitzende Walter Gehbauer mitteilte, erschien der Vereinsführung das Risiko für die Besucher der Feier zu groß. Außerdem hätten umfangreiche Vorkehrungen getroffen werden müssen, um die Hygienevorschriften auf dem Festgelände am Talweg einzuhalten, berichtete Gehbauer weiter.

Das Fest war bereits vor zwei Jahren abgesagt worden. Damals hatte die wochenlange Trockenheit das Feiern auf dem Festplatz am Waldrand unmöglich gemacht.

Diesmal wollten die Vogelschützer aber wie im vorigen Jahr wieder feiern. Es habe auch schon Kontakt mit der evangelischen Kirchengemeinde Reichenbach wegen des Gottesdienstes am Festsonntag gegeben, so Gehbauer. Im vorigen Jahr hatte die Gemeinde die Feier genutzt, um ihre neuen Konfirmanden vorzustellen.

Üblicherweise ist auch der Reichenbacher Männergesangverein Eintracht bei dem Festgottesdienst mit Auftritten dabei. Die Sänger proben aber wegen der Epidemie seit März nicht mehr und hatten auch ihr eigenes Sommerfest ausfallen lassen, das für Ende Juni geplant gewesen war.

Tagesausflug gestrichen

Wie Walter Gehbauer weiter berichtete, wird auch der Tagesausflug der Vogelschutzgruppe nicht stattfinden. Die Fahrt war für September vorgesehen gewesen. tm

