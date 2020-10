Vogelschützer mähten Wiesen an den Teichen

Reichenbach.Wie bei vielen Vereinen, Organisationen und Unternehmen macht die Covid-19-Pandemie auch den Reichenbacher Vogelschützern einen Strich durch die Jahresplanung. So schreibt der Vorstand der Vogelschutzgruppe an seine Mitglieder, dass wegen der geltenden Hygienevorschriften und der steigenden Infektionszahlen der beliebte Familienabend dieses Jahr leider abgesagt werden müsse.

Ehrungen werden nachgeholt

Die traditionell an diesem Abend durchgeführten Ehrungen verdienter Mitglieder müsse zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Auch die jährlich stattfindende Abschlusswanderung entfalle leider.

Hinsichtlich der Vereinsreise im kommenden Jahr will man erst einmal die Entwicklung abwarten. Vorsorglich hat man den Termin auf den Herbst verschoben.

Trotz dieser Einschränkungen sind die Vogelschützer gut beschäftigt. So wurden jetzt die Grundstücke an den Teichen gemäht. Alle Nistkästen müssen gereinigt werden. Ferner ist man dabei, die Winterfütterung für die Vögel vorzubereiten.

Am Samstag, 28. November, werden bei Michael Schneider ab 14 Uhr Futterrahmen gegossen. Für all diese laufenden Arbeiten würde sich der Verein über weitere Mitstreiter freuen. So suche man unter anderem Betreuer für bestimmte Nistkästengebiete. koe

