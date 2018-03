Anzeige

Reichenbach.Drei Reichenbacher Vereine sind in Terminnot gekommen. So wollte sich die Vogelschutzgruppe ursprünglich am Freitag, 9. März zur Hauptversammlung im Heim der Geflügelzüchter treffen. Da aber war bereits der Verschönerungsverein für 19 Uhr angemeldet.

Die Vogelschützer wichen dann auf Freitag, 23. März, aus, mussten aber erfahren, dass für den selben Abend der Männergesangverein Eintracht zur Mitgliederversammlung eingeladen hatte.

Nach einer Absprache der Vorsitzenden Walter Gehbauer und Peter Kaffenberger bleibt dieser Termin aber bestehen. Die Eintracht tagt bereits ab 19 Uhr im Gasthaus Zur Traube. So können die Sänger, die auch bei den Vogelschützern Mitglieder sind, dann ab 20 Uhr an deren Hauptversammlung teilnehmen. koe