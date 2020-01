Vogelschützer wanderten nach Allertshofen

Reichenbach.Vom Marktplatz in Reichenbach aus starteten jede Menge Reichenbacher Vogelschützer bei herrlichem Wetter zur Winterwanderung. Ziel war ein Gasthaus in Allertshofen.

Die über 50 Teilnehmer wanderten in Gruppen über den Brandauer Klinger zum Böhl, vorbei am Lauterner Kindergarten und dem Sportplatz zur Braad Haad (Breite Heide). An Brandau vorbei ging es dann weiter nach Allertshofen. Unterwegs machte Selbstgebranntes die Runde. Auch die Jugendlichen spendierten Getränke.

Im Lokal waren die Autofahrer bereits angekommen, so dass die große Gruppe die Räumlichkeiten fast sprengte. Nach der Stärkung wurde der Rückweg nach Reichenbach entweder mit dem Fahrzeug oder individuell in kleineren Fußgruppen angetreten. koe/Bild: Gehbauer

