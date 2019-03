Vollsperrung in Reichenbach ab Montag

Reichenbach.Am kommenden Montag, 1. April, beginnt die Sanierung der Landesstraße 3098 zwischen Beedenkirchen und Reichenbach. Bis zum 12. April – also zum Beginn der Osterferien – wird dabei zunächst der Streckenabschnitt zwischen dem Ortsausgang von Reichenbach und und dem Parkplatz am Felsenmeer instandgesetzt.

In dieer Zeit ist das Felsenmeer nur über Balkhausen beziehungsweise über den Seifenwiesenweg in Reichenbach erreichbar. Dort wird beidseitig ein Halteverbot ausgewiesen werden, um den Verkehrsfluss zu gewährleisten. Die Gemeinde hat den Anliegern angeboten, den Parkplatz am Felsenmeer zum Abstellen ihrer Fahrzeuge zu benutzen.

Je nach Wetterlage wird es vor allem an dem einen Wochenende, das in dem Bauabschnitt liegt: Am Sonntag, 7. April, sind auf dem Sportplatz am Seifenweisenweg außerdem zwei Fußballspiele angesetzt.

Drei Monate Bauzeit

Ab den Osterferien kann das Felsenmeer dann wieder über die Beedenkircher Straße angesteuert werden. Die Strecke von hier bis zur Straße An den Römersteinen in Beedenkirchen bleibt aber bis Ende Juni wegen der Bauarbeiten gesperrt. Gleichzeitig kann solange auch der Parkplatz Römersteine nicht benutzt werden. Er dient als Baustofflager.

Der Durchgangsverkehr wird über die B 47 und die Landesstraße 3099 – also über Gadernheim und Brandau – umgeleitet werden. Diese Strecke nehmen auch die Busse der Linie 664, darunter die Schulbusse zur Felsenmeerschule in Reichenbach. Für die Schulkinder aus Beedenkirchen und den benachbarten Dörfern heißt das aber, dass sie sich morgens etwas mehr sputen müssen. Laut dem Baustellen-Fahrplan fahren die Busse zirka fünf Minuten früher ab. In Beedenkirchen wird es nur eine Haltestelle am Friedhof geben, da die Busse im Ort nicht wenden können.

Straße wird verbreitert

Die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil ist für die Baustelle zuständig. Nach ihren Angaben wird die Fahrbahndecke vier Zentimeter tief abgefräst und mit einer etwa sechs Zentimeter dicken Asphalttragschicht überbaut werden. Darauf komme eine neue, rund vier Zentimeter starke Asphaltdecke.

Die Straße werde auch etwas verbreitert. Die auf der Strecke teilweise vorhandenen Rasengittersteine zur Befestigung der Ränder sollen ersetzt werden, zudem sollen zusätzliche Rasengittersteine verlegt werden. Eine Gabionenwand – als eine Befestigung aus Steinkörben – wird im Zuge der Arbeiten saniert werden.

Die Kosten bezifferte Hessen Mobil mit rund 750 000 Euro. Sie werden vom Land Hessen getragen. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.03.2019