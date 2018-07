Anzeige

Elmshausen. Autofahrer, die derzeit noch weite Wege in Kauf nehmen müssen, um die Vollsperrung auf der Nibelungenstraße in Elmshausen zu umgehen, werden wohl etwas früher wieder die Ortsdurchfahrt nutzen können, als geplant. „Wir werden am 26. oder 27. Juli mit dem Asphalteinbau beginnen. Am 28. Juli können wir die Strecke dann wieder freigeben“, teilt Jürgen Vogel vom Straßenverkehrsmanagement Hessen Mobil auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Ursprünglich war vorgesehen, die B 47 zwischen Sachsenhäuserstraße und Teufelsbach bis zum Ende der Sommerferien Anfang August zu sperren. Seit 2016 erneuert Hessen Mobil die Fahrbahn auf der Bundesstraße. Parallel saniert die Gemeinde Lautertal in einigen Abschnitten die Gehwege. In einigen engen Straßenabschnitten reicht den Bauarbeitern eine halbseitige Sperrung nicht aus, weshalb die Straßen dort gesperrt werden müssen. Als Zeitpunkt dafür hat Hessen Mobil die Ferien gewählt, weil dann keine Schulbusse fahren müssen und es weniger Pendlerverkehr gibt.

