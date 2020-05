Von der Lehrerwohnung zum Gerätehaus

Schannenbach.Von dem Jahr 2000 an bis heute hat sich ein spannendes Stück Feuerwehrgeschichte in Schannenbach entwickelt. Der Feuerwehrtechnische Prüfdienst kam in jener Zeit nach Schannenbach und kritisierte die räumlichen Zustände der Feuerwehr. Besonders das Fehlen von Umkleide und Sanitärräumen war den Prüfern ein Dorn im Auge. Die Feuerwehrleute hegten den Wunsch nach einem Schulungsraum, wie er zu

...