Vorbereitungen für das Krippenspiel

Reichenbach.In der evangelischen Kirchengemeinde Reichenbach wird ab heute (Freitag) ein Krippenspiel einstudiert. Das Stück soll im Gottesdienst an Heiligabend ab 15.30 Uhr aufgeführt werden. Eingeladen sind Kinder ab vier Jahren und Jugendliche.

Proben für das Theaterstück sind für den 23. und 30. November sowie den 7. und 14. Dezember (jeweils Freitag) im evangelischen Gemeindehaus in Reichenbach angesetzt. Beginn ist um 16.30 Uhr. Kinder, die eine Rolle ohne Text spielen wollen, müssen nur zur ersten Probe und zur Generalprobe kommen.

Der Chor trifft sich am 24. November sowie am 1., 8. und 15. Dezember (jeweils Samstag) in der Zeit von 10 bis 11 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.

Die Generalprobe ist für Samstag, 22. Dezember, ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche vorgesehen. Am Sonntag, 23. Dezember, wird ab 10.30 Uhr ein Familiengottesdienst gefeiert und das Krippenspiel gezeigt. An Heiligabend treffen sich die Teilnehmer um 15 Uhr. tm

