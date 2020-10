Die Präsentation des Vorhabens der Deutschen Glasfaser, die ich mit Interesse und sehr erfreut verfolgt habe, nimmt nun die GGEW AG zum Anlass „sportlichen“ Konkurrenzkampfes.

Der Bedarf ist da und das Vorhaben längst überfällig, denn sowohl die aktuelle Internet-Übertragungsrate, wie auch die Telefonie sind gerade mal leicht über „Rauchzeichenniveau“. Vergangene Auskünfte bei der Tochtergesellschaft der GGEW AG, (GGEW net GmbH) stehen im Widerspruch zu den aktuellen Aussagen des Vorstands, wohl aufgeschreckt durch die Konkurrenz. Diese belebt das Geschäft bekanntermaßen und kann eigentlich nur zum Vorteil des Verbrauchers/Kunden sein.

Bei genauerem Hinsehen der Aussagen zu den präzisen Fragen des Redakteurs, fällt auf, dass leider nur schwammige und jederzeit korrigierbare Antworten gegeben wurden. Es wird zwar auf die 40 Prozent-Schwelle des Konkurrenten verzichtet, aber was ist denn genau mit „technisch und wirtschaftlich sinnvoll“ gemeint? Weiterhin wird auf Nachfrageorientierung geachtet. Ich kann mir schwer vorstellen, dass in manchen Gebieten keinerlei Nachfrage besteht, zumal es ja schon gebietsweise in Reichenbach Verlegungen gibt. Mit der technischen Machbarkeit und der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit ist einem Rückzugsmanöver Tür und Tor geöffnet.

Vor diesem Hintergrund erweckt das „sportliche“ Nachziehen den Eindruck, einem Konkurrenten mal kurz „hinein zu grätschen“, um die 40 Prozent-Schwelle zu erschweren, indem man den Bürger verunsichert. Wenn der Mitbewerber die Nachfrageschwelle nicht erreicht, kann man sich wieder gemütlich zurücklehnen und so „weiterwursteln“, wie bisher.

Ich will hoffen, dass der längst überfällige Ausbau nun vorangetrieben wird, wenn der „Platzhirsch“ GGEW seinen bisherige Versorgungsauftrag Ernst nimmt. Wenn sich nun auch die Politik der Sache annimmt, dann bin ich mir nicht sicher, ob Gutes für die Bürger dabei herauskommt.

Fairen sportlichen Wettkampf sollte man den Unternehmen in diesem Fall überlassen.

Dieter Weikert

Reichenbach

