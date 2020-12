Vorstand hofft auf 2021

Reichenbach.Der Odenwälder Motorsport-Club (OMC) Reichenbach musste wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr sein Vereinsleben weitgehend ruhen lassen. In einem Brief an die Mitglieder zeigt sich der Vorstand aber optimistisch, im neuen Jahr wieder mehr organisieren zu können.

Anfang März sei die Stimmung im Verein noch gut gewesen, als die Mitglieder beim ersten Termin der neuen „Get-together“-Treffen viele Ideen gesammelt hätten. „Danach kam die Corona-Pandemie und wir konnten leider von unseren Ideen wenig umsetzen. Das Vereinsleben wurde praktisch auf Null gefahren.

Erfreulicherweise konnten wir im August dann eine Tagesausfahrt organisieren, die auch sehr gut angenommen wurde“, heißt es in dem Schreiben an die Mitglieder. Für das Hackbratenessen im November sei schon eine gute Alternative ausgearbeitet worden, bei der unter dem Motto „Hackbraten to go“ das Essen nur zur Abholung angeboten werden sollte, Wegen der hohen Zahl der Neuinfektionen habe dies aber auch abgesagt werde müssen.

Auch auf die Jahresabschlussfeier mit Ehrungen für treue Mitglieder sei verzichtet worden. Die Auszeichnungen seien jetzt für die Hauptversammlung vorgesehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020