Vorstandswahl frühestens im Juni

Reichenbach.Wie andere Verein sehen sich die Reichenbacher Vogelschützer gezwungen, ihre für Freitag, 5. März, angesetzte Hauptversammlung erst einmal zu verschieben. Ein Termin im Juni oder Juli hänge von den dann gültigen Bestimmungen ab, so Vorsitzender Walter Gehbauer.

Die Mitglieder werden entsprechend informiert. Bei der Mitgliederversammlung stehen Vorstandswahlen an. Da sowohl der Vorsitzende als auch Schriftführer Udo Gehbauer ihre Ämter in jüngere Hände geben werden, müssen die Nachfolger jetzt erst einmal warten, bis sie in das Vorstandsteam einsteigen können.

Die Vogelschützer wählen ihren Vorstand alle vier Jahre. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.02.2021