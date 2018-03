Anzeige

Reichenbach.Die Landeskirchliche Gemeinschaft Lautertal lädt zum nächsten Termin in der Reihe Mann trifft sich ein. Morgen (Mittwoch) lautet das Thema: Wie ich gute Entscheidungen treffe.

„Tag für Tag müssen wir Entscheidungen treffen. Manchmal sind es große, manchmal kleine, manche bereuen wir und manche waren richtig gut. Doch wie treffen wir Entscheidungen und wie kann Gott uns helfen, gute Entscheidungen zu treffen?“, heißt es in der Einladung. Referent ist Thomas Haid. Der Diplom-Betriebswirt war in seiner beruflichen Laufbahn in verschiedenen Firmen sowie in einem Erholungszentrum tätig. Er ist Geschäftsführer einer GmbH. In seiner Freizeit fährt er Motorrad, treibt Sport und liest gerne. Thomas Haid, Jahrgang 1972, ist verheiratet und hat zwei Kinder. red